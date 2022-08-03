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Учені розробили татуювання, які можуть моніторити стан здоров'я
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Завдяки сучасним технологіям навіть татуювання може бути індикатором поганого здоров'я. Учені розробили електронне чорнило для тату, яке стежить за станом організму.
Як пише Reuters, дослідники з Корейського інституту науки і технології (KAIST) розробили електронне чорнило для татуювань, за допомогою якого можна постійно моніторити стан здоров'я. Після нанесення тату воно автоматично попереджатиме людину про можливі проблеми.
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Зокрема, підключений до пристрою електрокардіограми (ЕКГ) або іншого біосенсора, він може передавати на монітор показання серцевого ритму пацієнта та інші життєво важливі показники, такі як рівень глюкози та лактату.
У майбутньому ми сподіваємося під'єднати бездротовий чіп, інтегрований у це чорнило, щоб ми могли спілкуватися або посилати сигнал туди і назад між нашим тілом та зовнішнім пристроєм, – сказав керівник проєкт Стів Парк.
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