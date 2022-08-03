Учені розробили татуювання, які можуть моніторити стан здоров'я

Завдяки сучасним технологіям навіть татуювання може бути індикатором поганого здоров'я. Учені розробили електронне чорнило для тату, яке стежить за станом організму.

Як пише Reuters, дослідники з Корейського інституту науки і технології (KAIST) розробили електронне чорнило для татуювань, за допомогою якого можна постійно моніторити стан здоров'я. Після нанесення тату воно автоматично попереджатиме людину про можливі проблеми.

І ще: Чи допомагає алкоголь подолати тривожність: відповідь вчених

Зокрема, підключений до пристрою електрокардіограми (ЕКГ) або іншого біосенсора, він може передавати на монітор показання серцевого ритму пацієнта та інші життєво важливі показники, такі як рівень глюкози та лактату.

У майбутньому ми сподіваємося під'єднати бездротовий чіп, інтегрований у це чорнило, щоб ми могли спілкуватися або посилати сигнал туди і назад між нашим тілом та зовнішнім пристроєм, – сказав керівник проєкт Стів Парк.

Читайте також: Яку максимальну спеку може витримати людина: відповідь вчених