Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Медики розповіли, як лікувати новий штам коронавірусу

  • 0
Вірус - фото 1
Вірус / eurointegration

В Україні продовжує вирувати коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що в Україні орудує "британський" штам коронавірусу. Оскільки нас атакує новий штам, значить потрібно по-новому з ним боротися.

Як боротися з хворобою розповів у своєму фейсбуці лікар Тарас Жиравецький.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня

Відповідний контрудар. "Коронавірус став більш заразним. Якщо раніше, побувавши на дні народження, з 10 осіб ним могли заразитися один або два, то зараз шість-сім. Крім того, симптоми проявляються набагато швидше", – розповідає головний лікар Львівського медичного центру Тарас Жиравецький. Оскільки коронавірус став агресивнішим, необхідне більш агресивне лікування, упевнений експерт. У чому це має проявлятися?

У ситуації, що склалася, на думку Тараса Жиравецького, терпіти температуру не варто. І ось чому. "Не треба плутати коронавірус з грипом та іншими ГРЗ. Це дуже небезпечна інфекція, яка просто вимотує організм, Якщо у вас буде чотири-п'ять днів поспіль температура 38 градусів, це прямий шлях до стаціонару, навіть для молодих людей. Тому що, коли людина виснажена лихоманкою, високий ризик приєднання бактеріального ускладнення", – пояснює експерт.

Набагато важливіші в боротьбі з вірусом антитіла, запевняє Тарас Жиравецький. "Нам фактично потрібно їх дочекатися. І потрібно допомогти організму в цьому, не виснажуючи себе високою температурою. Антитіла починають вироблятися на сьомий-восьмий день захворювання. І вони до семи наступних днів знищать вірус", – коментує експерт.

При цьому лікар підтверджує, що, дійсно, коронавірус переноситься легше, коли у людини в перший день піднялася температура, скажімо, до 38 градусів, потім сама знизилася або людина її збила.

Медики розповіли, як лікувати новий штам коронавірусу - фото 452205

Це цікаво: У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес: фото 18+
  • 16 березня, 16:21
  • 989
Гороскоп на цей тиждень 15 – 21 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 14 березня, 14:53
  • 824
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2867501
Загрузка...
Новини