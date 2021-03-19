Медики розповіли, як лікувати новий штам коронавірусу

В Україні продовжує вирувати коронавірус. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив, що в Україні орудує "британський" штам коронавірусу. Оскільки нас атакує новий штам, значить потрібно по-новому з ним боротися.

Як боротися з хворобою розповів у своєму фейсбуці лікар Тарас Жиравецький.

І ще: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 березня

Відповідний контрудар. "Коронавірус став більш заразним. Якщо раніше, побувавши на дні народження, з 10 осіб ним могли заразитися один або два, то зараз шість-сім. Крім того, симптоми проявляються набагато швидше", – розповідає головний лікар Львівського медичного центру Тарас Жиравецький. Оскільки коронавірус став агресивнішим, необхідне більш агресивне лікування, упевнений експерт. У чому це має проявлятися?

У ситуації, що склалася, на думку Тараса Жиравецького, терпіти температуру не варто. І ось чому. "Не треба плутати коронавірус з грипом та іншими ГРЗ. Це дуже небезпечна інфекція, яка просто вимотує організм, Якщо у вас буде чотири-п'ять днів поспіль температура 38 градусів, це прямий шлях до стаціонару, навіть для молодих людей. Тому що, коли людина виснажена лихоманкою, високий ризик приєднання бактеріального ускладнення", – пояснює експерт.

Набагато важливіші в боротьбі з вірусом антитіла, запевняє Тарас Жиравецький. "Нам фактично потрібно їх дочекатися. І потрібно допомогти організму в цьому, не виснажуючи себе високою температурою. Антитіла починають вироблятися на сьомий-восьмий день захворювання. І вони до семи наступних днів знищать вірус", – коментує експерт.

При цьому лікар підтверджує, що, дійсно, коронавірус переноситься легше, коли у людини в перший день піднялася температура, скажімо, до 38 градусів, потім сама знизилася або людина її збила.

Це цікаво: У Києві вводять локдаун: скільки триває і що заборонено