Один з трьох підлітків миє руки правильно: цікаве дослідження

Також учені розповіли, що впливає на правильну гігієну

Лише один з трьох підлітків дотримується належної гігієни рук. Близько 60% тінейджерів цього не роблять, навіть якщо у них є доступ до води та мила.

До такого висновку прийшли учені з університету Квінсленду. Для цього вони проаналізували дані про звички майже 354,5 тисячі дітей у віці 13-17 років з 92 країн світу, пише Medical Xpress.

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Більшість з тих, хто не миє руки, ведуть сидячий спосіб життя, курять та терплять знущання у школі.

"Для порівняння, батьківська підтримка та прихильність стали ключовим фактором, пов'язаним з адекватною практикою гігієни", – заявили вчені.

Основна причина, через яку діти неправильно миють руки – незнання процедури. Як мити руки, щоб вони дійсно стали чистими, дивіться тут:

Учені вважають, що ситуацію виправить запобігання булінгу та додавання у шкільну програму просвітницьких курсів про здоров'я і гігієну.

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