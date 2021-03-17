Учені розповіли, завдяки чому могло зародитися життя на Землі

Фосфор – один з ключових елементів, необхідних для зародження життя. Він – основа РНК, ДНК, кісткової тканини та клітинних мембран. Весь небіогенний фосфор на планеті замкнений у нерозчинних мінералах. Але є й виняток. Саме з ним учені пов'язують зародження життя на нашій планеті.

Мовиться про шрейберзіт, який потрапляв на Землю разом з метеоритами. З нього фосфор може вивільнятися. Саме його, пише Science Alert, пов'язують з зародженням життя на нашій планеті.

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Перші форми життя почали з'являтися на планеті 3,8-4,1 мільярда років тому. Саме в цей час число падінь метеоритів різко та сильно скоротилося. Це сталося через те, що у Сонячній системі практично завершилося формування планет і їх супутників.

Але, як виявилося, у шрейберзіта є ще одне джерело. Це фульгурітове скло – спечений від удару блискавки об пісок. Тобто блискавки могли сприяти виникненню життя на Землі.



Так виглядає фультуріт, який з'являється завдяки ударам блискавок

Цю теорію висунули вчені з Єльського університету. За допомогою комп'ютерного моделювання вони встановили, що на ранній Землі щорічно відбувалося від одного до п'яти мільярдів спалахів блискавок. Для порівняння, зараз їх 560 мільйонів на рік.

Учені порахували, що в період виникнення життя удари блискавки могли давати Землі від 110 до 11 000 кілограмів фосфору на рік. За таким же принципом життя могло виникнути й на інших планетах у Всесвіті.

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