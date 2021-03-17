Науковцям вдалося сфотографувати унікальну планетарну туманність: космічне фото

За допомогою телескопа Hubble ученим вдалося зробити знімок унікальної планетарної туманності Abell 78, яка розташована у сузір'ї Лебедя на відстані близько 5000 світлових років від нас.

Фото туманності опубліковано на сайті космічного телескопа.

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За даними астрологів, після вичерпання ядерного палива в своїх ядрах зірки з масою від 0,8 до 8 мас нашого Сонця колапсують, утворюючи при цьому щільні і гарячі білі карликові зорі. Коли цей процес відбувається, вмираюча зірка скидає свої зовнішні шари матеріалу, утворюючи хмару газу і пилу, відому як планетарна туманність.

Це явище не рідкість, і планетарні туманності є популярними серед астрофотографів. Однак деякі з них, такі як Abell 78, є результатом так званої "народженої" зірки.

Попри те, що в ядрі небесного тіла перестав горіти водень і гелій, термоядерний вибух на поверхні викидає матеріал на високих швидкостях. Цей викид стрясає і змітає матеріал старої туманності, утворюючи волокна і неправильну оболонку навколо центральної зірки, яку можна побачити на цьому знімку.

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