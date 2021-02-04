Учені розповіли, яка особливість чоловічої тілобудови безвідмовно приваблює жінок

Широкі плечі, сталевий прес, міцні біцепси? Думаєте, саме це приваблює жінок? А от і ні! В американському журналі Royal Society Open Science недавно опублікували дослідження, яке розповіло, що саме приваблює жінок у чоловічій статурі.

Учені виміряли пропорції 9000 солдатів американської армії та згенерували модель фігури усередненого чоловіка. А далі з цією моделлю почали виробляти маніпуляції – подовжили їй руки або ноги, збільшили голову, намалювали великі долоні – у загальному, познущалися від душі.

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Після цього середньостатистичну модель, а також різні її модифікації представили на суд декількох сотень жінок. Їх попросили вибрати фігуру, яка здається їм найбільш привабливою. Результат був напрочуд очевидним: жінок безвідмовно привертав чоловічий силует, у якого були ноги довші за норму!



Найбільше жінкам подобаються чоловіки з довгими ногами

Руки, голова, долоні – усе це не важливо. Однак довгі ноги, виявилося, мають неабияке значення. Ідеальним жінки визнали силует, у якого ноги займали приблизно половину довжини тіла. Це трохи довший, ніж середньостатистичний результат.

Цікаво, що ступінь привабливості чоловіка відразу ж знижувалася, якщо нижні кінцівки були аж надто довгі. Усе добре, коли в міру.

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