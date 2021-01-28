8 ознак того, що ви точно подобаєтесь жінці

Журналістка Яна Хокінг назвала 8 простих прикмет, що жінка точно відчуває до вас симпатію. Тож тепер на побаченнях буде легше розуміти, чи справді ви до душі потенційній пасії.

35-річна австралійська радіоведуча Яна Хокінг регулярно підіймає тему стосунків та знайомств, яку кілька років активно досліджує. Тож цього разу вона поділилась 8 ознаками того, що жінка у вас закохалась або хоча б відчуває симпатію. Чим більше моментів збігається, тим більше шансів на взаємність!

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Ознаки того, що ви їй подобаєтесь:

1. Вона грається з волоссям. Якщо ви заходите у кімнату чи кафе, а вона починає поправляти волосся, то це вже хороший знак. Чимало жінок вважають шевелюру своєю гордістю, тож не можуть не звернути вашу увагу на неї.

2. Вона багато сміється. Якщо дівчина сміється з кожного жарту, а також реплік, які важко назвати кумедними, то це не просто так. Навіть гарний настрій без симпатії не змусить красунь просто так усміхатись.

3. Захопливі привітання. Варто звернути увагу на те, як поводиться дівчина при зустрічі: чи це просто помах рукою, чи обійми, чи навіть поцілунки у щічку. "Будь-яка причина доторкнутись до вас, як правила, є надійним знаком симпатії", – пояснює Яна.

4. Зоровий контакт. Якщо навіть у переповненому приміщенні вона не зводить з вас погляд, то зв'язок точно є. "Коли нас цікавить хлопець, ми хочемо знати чи стежать вони за нами, так само як і ми за ними", – додає ведуча.

5. Вона вовтузиться. Дрібні рухи дозволяють відволіктись від нервового збудження. Тож раптова перевірка, чи все в порядку з одягом та зачіскою, а також зміна позиції вказують на те, що її серце б'ється швидше поряд з вами.

6. Вдає з себе дурненьку. Інколи дівчата умисно прикидають, що їм потрібна допомога у тих справах, з якими вони насправді можуть легко впоратись самі. А все заради кількох додаткових хвилин уваги з боку об'єкту симпатії.

7. Її цікавлять хобі хлопця. Якщо дівчина починає читати ваші улюблені книги, слухати ту ж музику або дивитись такі ж серіали, то важко спростовувати "зв'язок". До того ж, це ще одна тема для розмови.

8. Активно поводиться у соцмережах. Навіть безглузді меми, які вона вам надсилає, вказують на симпатію. А ще демонструють, що у неї також є почуття гумору.

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