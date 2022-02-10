Учені розповіли, яка музика подобається екстравертам, а яка – інтровертам

Науковці з Кембридзького університету встановили, що зв'язок між музичними уподобаннями та характеристиками особистості. Виявилося, він є універсальним для всіх мешканців планети, тобто для різних країн і культур.

Де б не жили екстраверти: в Україні, Австралії чи Аргентині – їм з великою ймовірністю сподобається пісня "Shivers" Еда Ширана. Невротикам припаде до душі Nirvana зі своєю "Smells Like Teen Spirit". До такого висновку дійшли науковці, передає Eurekalert.

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Милі, приємні, симпатичні люди, як правило, у захваті від "What's Going On" Марвіна Гея або "Shallow" Леді Гаги та Бредлі Купера.

Незашорені відкриті люди будуть ставити по колу "Space Oddity" Девіда Бові чи композиції Ніни Сімон. А сумлінній людині навряд чи сподобається Rage Against the Machine.

Учені пояснюють це тим, що екстраверти люблять спілкування та позитивні емоції, вони прагнуть стану збудження – тому вибирають позитивні та оптимістичні танцювальні мотиви.

Ця кореляція особливо помітна серед мешканців Центральної та Південної Америки. Можливо, кліматичні чинники у районі екватора створюють певну атмосферу, у якій формуються особистісні риси, що передбачають любов до ритмічної танцювальної музики.

Добросовісність визначається покорою та любов'ю до порядку, тому людям із такою рисою характеру навряд чи сподобається рок-музика з бунтарськими текстами.

Невротиків можна розділити на дві групи: одні слухають м'яку позитивну музику, щоб підняти настрій, інші – вибирають агресивний рок, щоб випустити пару.

"Ми здивувалися тому, як точно зв'язок між музикою та особистістю відтворюються по всьому світу. Люди можуть бути розділені за географічною ознакою, мовою та культурою, але якщо інтроверт в одній точці планети любить ту ж музику, що й інтроверти в інших частинах світу, це говорить про те, що музика може бути дуже потужною сполучною ланкою або мостом між нами. Музика допомагає людям зрозуміти одне одного і порозумітися", – заявив провідний автор наукової роботи нейробіолог, психолог і професійний саксофоніст Девід Грінберг.

У його дослідженні брали участь 350 тисяч людей із 50 країн на шести континентах. Вони вказували в опитувальнику, які з 23 жанрів та піджанрів музики їм подобаються і заповнювали анкету про свої риси характеру. Потім слухали короткі аудіозаписи різних пісень й оцінювали залежно від своїх уподобань.

Грінберг вважає, що результати його дослідження допоможуть людям усього світу знайти точки дотику. А ще вони покращать роботу стрімінгових музичних сервісів і програм для контролю за здоров'ям.

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