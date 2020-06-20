Чому дивитися смішні відео на роботі – правильно

Більшість офісних співробітників проводить частину робочого дня за переглядом відео на YouTube. Для цього явища навіть придумали термін: кіберлаффінг. Роботодавці намагаються з ним боротися, обмежуючи доступ до певних сайтів. Але виявляється, це корисно.

Доцент кафедри психології Університету Індіани Стефані Андель написала статтю про те, як кіберлаффінг допомагає працівникам знизити рівень стресу та агресії.

І ще: Перший день на новій роботі: як влитися в колектив

В середньому американські офісні співробітники витрачають близько 10% робочого часу на інтернет-серфінг, листування з друзями або онлайн-покупки. Це обходиться роботодавцям у $ 85 млрд на рік. Насправді бажання відволіктися і посидіти в інтернеті не говорить про те, що співробітник ледар. Нове дослідження показало, що кіберлаффінг допомагає впоратися зі стресовими ситуаціями на роботі.

Звичайно, кіберлаффінг не завжди корисний. Якщо витрачати на нього занадто багато часу, це позначиться на продуктивності. Своєю чергою, менеджерам не варто переоцінювати властивість кіберлаффінга боротися зі стресом. Результати дослідження не означають, що співробітникам потрібно просто дозволити посидіти в інтернеті годину-другу замість того, щоб розв'язувати проблеми, які змушують їх тікати в інтернет.

Це цікаво: Учені назвали фактор, який підвищує продуктивність