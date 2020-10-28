Учені розповіли, як зберігати оптимізм під час пандемії коронавірусу

Дослідники з Університетського коледжу Лондона на чолі з нейробіологом Талі Шарот знайшли фактор, який робить людину щасливішою. Висновок допоміг їм виділити техніку, що дозволяє зберігати позитивний настрій під час пандемії.

Як повідомляє CNBC, фактором, що підвищує рівень щастя, став контроль. Дослідники зрозуміли, що люди, у яких є можливість робити вибір і відчувати контроль над своїм життям, почуваються значно щасливішими.

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Щоб не втрачати позитив у ситуації невизначеності, Шарот рекомендує будувати плани. На думку вченої, така техніка дає почуття наснаги та контролю. Примітно, що щасливішою людину роблять навіть не самі події, а їх очікування. Як показало опитування тисячі відпочиваючих, саме планування відпустки робило людей щасливішими, ніж її наслідки.

Нейробіолог зазначає: будувати плани під час пандемії не так просто, але зовсім не обов'язково думати про щось грандіозне. Досить запланувати поїздку на наступне літо або навіть прогулянку в найближчому парку на завтрашній день.



Науковці рекомендують не переставати будувати плани на період пандемії

"Важливо як і раніше мати звичку будувати плани, записувати їх у щоденник, щоб у вас було щось, чого ви можете з нетерпінням чекати", – сказала Шарот.

Тож тепер ви знаєте, що дозволяє зберігати оптимізм у ці не надпрості часи!

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