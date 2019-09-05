Учені розповіли, як правильно мити посуд

Навіть така звичайна справа, як помити посуду, може мати не надто приємні наслідки. Тому науковці пояснили, як правильно займатись миттям брудного посуду, щоб не нашкодити здоров'ю.

Майже кожного дня люди займаються цією справою – миють посуд. Однак навіть така буденна річ має свої правила, щоб не шкодити ні здоров'ю, ні загальному самопочуттю.

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Спеціалісти розповіли про найпопулярніші помилки, яких припускаються у побуті. Перш за все, варто уважно стежити за тим, у якій позиції проходить цей процес, адже через неправильну позу можуть виникати серйозні проблеми з хребтом. Зазвичай, люди стоять біля мийки ледь нахилившись у бік та витягнувши руки, але це з часом може викликати неприємні відчуття між лопатками. Тому медики розповіли, що можна поставити поряд стілець і стати на нього однією ногою.

Також популярною помилкою є надмірне використання різних засобів для миття. В ідеалі найкраще комбінувати воду з содою чи лимонною кислотою або гірчицею. Це дозволяє не перейматись тим, що в організм може потрапити засіб для миття.

Не варто забувати і про губки, які є ідеальним місцем для збільшення кількості бактерії. Їх варто міняти щотижня. А от саму мийку варто щодня чистити, адже там теж зберігаються залишки їжі та мікроби. Якщо ж у вас є посудина машина, то краще не класти до неї посуд чи дощечки з дерева. А загалом увесь посуд після миття варто насухо витирати чистим рушником.

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