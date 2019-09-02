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Названі продукти, які містять "вітамін молодості"
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Фахівці назвали найкращий вітамін, який допоможе в процесі омолодження. Йдеться про вітамін, що входить до складу групи В. Також іноді його називають вітаміном Н.
Біотин допомагає краще засвоювати споживані продукти. Завдяки цьому ефективніше функціонують всі внутрішні системи організму.
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Цей вітамін відповідальний за зменшення концентрації накопичувального холестерину, він стимулює повноцінну роботу щитовидної залози і надниркових залоз. Всі ці внутрішні процеси позитивно позначаються і на зовнішності. Зокрема, поліпшується стан волосся, а шкіра омолоджується.
Компонент відіграє важливу роль у виробництві енергії, підтримуючи активність ферментів, які беруть участь у метаболізмі вуглеводів, жирів і білків. Так, ферменти у яких є біотин, допомагають ініціювати процес глюконеогенезу, активують реакції, важливі для виробництва жирних кислот і розпаду амінокислот. Джерелом біотину є БАДи і продукти харчування. Шукати цей компонент треба в сардинах, тунці, оселедці, форелі, яєчних жовтках, авокадо і ягодах.
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