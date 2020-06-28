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Учені розповіли, як найшвидше охолодити пиво і вино в спеку

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Учені розповіли, як найшвидше охолодити пиво і вино в спеку - фото 1

Група дослідників оприлюднила лайфхак, який дозволяє максимально швидко охолодити пляшку пива або вина. Науковці протестували вісім популярних методів охолодження і виявили найефективніший.

Так, охолодити свій улюблений напій всього за 30 хвилин можна за допомогою води, льоду і солі. Така комбінація знижує температуру пляшки пива до 1,6°C всього за пів години, що швидше, ніж інші методи охолодження.

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Сіль охолоджує напій на 3 градуси. Морська вода має нижчу температуру замерзання, ніж звичайна вода, тому додавання солі означатиме, що температура крижаного розчину може фактично бути нижче нуля.

Учені розповіли, як найшвидше охолодити пиво і вино в спеку - фото 412734

Найменш ефективним способом виявилося занурення пляшки у відро з холодною водою без льоду – це призвело до "незначного падіння температури на 2,5 градуса".

Тест включав вісім різних способів охолодження, в яких використовувалися холодильник, морозильна камера, лід, холодна вода і навіть вологі паперові серветки. Вісім методів були ранжовані в залежності від того, наскільки вони охолодили пиво.

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Джерело: thesun
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