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Чоловік розкрив секрет пляшки текіли відомого бренду: фото

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Лайфхак з текілою - фото 1
Лайфхак з текілою

Чоловік показав лайфхак з пляшкою текіли, який відчутно спрощує життя всім шанувальникам цього напою. Але чимало хто і не підозрював про фішку з кришечкою!

Пляшка текіли відомої марки Sierra виявилась не просто креативною через кришечку у формі сомбреро, а й корисною для того, щоб насолодитись смаком цього традиційного мексиканського напою. Відзначмо, що його зазвичай вживають з сіллю та часточкою лайма або лимона. Але не потрібно для цього сипати спецію собі на руки.

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Принаймні, у цьому переконав мереж користувач Twitter з ніком Jack. Він опублікував фото, на якому опускає чарку прямісінько на кришечку текіли, де вже насипав сіль.

"Мені було вже багато років, коли я зрозумів, що сомбреро на пляшці текіли було створено для того, щоб ви могли "посолити" свою чарку",

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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