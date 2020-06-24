Чоловік розкрив секрет пляшки текіли відомого бренду: фото

Чоловік показав лайфхак з пляшкою текіли, який відчутно спрощує життя всім шанувальникам цього напою. Але чимало хто і не підозрював про фішку з кришечкою!

Пляшка текіли відомої марки Sierra виявилась не просто креативною через кришечку у формі сомбреро, а й корисною для того, щоб насолодитись смаком цього традиційного мексиканського напою. Відзначмо, що його зазвичай вживають з сіллю та часточкою лайма або лимона. Але не потрібно для цього сипати спецію собі на руки.

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Принаймні, у цьому переконав мереж користувач Twitter з ніком Jack. Він опублікував фото, на якому опускає чарку прямісінько на кришечку текіли, де вже насипав сіль.

"Мені було вже багато років, коли я зрозумів, що сомбреро на пляшці текіли було створено для того, щоб ви могли "посолити" свою чарку",

I was today years old when I realised the sombrero on top of the bottle of tequila was so you could salt your glass pic.twitter.com/VlOCxx9t4V — Jack (@J4CKMULL) June 19, 2020

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