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Учені розповіли, як грип впливає на психіку

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Грип не лише погіршує самопочуття - фото 1
Грип не лише погіршує самопочуття

Науковці не лише намагаються знайти ідеальну вакцину проти грипу, а й виявляють цікаві наслідки цього зимового захворювання. Виявилося, що воно може викликати у нас депресію. А винним у цьому є білок CSCL10, який бере участь у боротьбі з деякими захворюваннями.

Як відомо, грип може викликати у хворих не тільки лихоманку, головний біль та безсоння, а й погіршення настрою.

І ще: П'ять способів захиститися від грипу

Раніше вчені не могли визначити, яким чином імунна система пов'язана з появою депресії у пацієнтів, однак зараз фахівці з університетської клініки Фрайбурга з'ясували, що причиною психологічних змін є білок CSCL10, який контролює захист організму від вірусів.

За словами експертів, речовина впливає на певні ділянки мозку, які відповідають за настрій людини. Крім того, білок пригнічує нейрони у гіпокампі, що може позначатися на психологічному стані і пам'яті людей.

Грип може стати причиною появи депресії - фото 372875
Грип може стати причиною появи депресії

Як відзначають вчені, CSCL10 також бере участь у боротьбі проти гепатиту С, деяких видів раку й аутоімунних захворювань, тому пацієнти, які страждають від них, теж піддаються депресії. Свої припущення фахівці підтвердили під час експериментів над тваринами.

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Джерело: Med2
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