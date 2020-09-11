Учені розповіли, як алкоголь впливає на нашу емпатію

Команда психологів з Франції та Великої Британії визначила, що надмірне захоплення алкоголем може притупляти співчуття. На таке припущення вчених наштовхнуло дослідження, яке вони провели за участю добровольців з двох країн.

У дослідженні брав участь 71 волонтер: одна половина з цієї групи пила часто, а інша – рідко.

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Під час тестування всі учасники були тверезими. Саме дослідження проходило так: добровольців під'єднали до датчиків фМРТ, а потім роздали їм фотографії травмованих кінцівок. Далі волонтерів попросили уявити, що зображена кінцівка належить їм або будь-якій іншій людині, й описати, біль якої інтенсивності може бути пов'язаним з цим зображенням.

Алкоголь може притуплювати емпатію в людини

Як виявилося, для першої групи завдання виявилося складним: любителі випити відповідали довше і в цілому їм було важче поставити себе на місце іншої людини, що відчуває біль. Сканування показало, що під час відповіді їх мозок напружено працював, тобто використав більше нервових ресурсів.

Проте обидві групи визначали рівень болю на однаковому рівні. Як пояснюють самі вчені, справа не в тому, що алкозалежні люди втрачають почуття емпатії – просто їм потрібно докласти більше зусиль, щоб поспівчувати іншому. Професори відзначили, що при деяких умовах, коли ресурси, необхідні для здійснення цих зусиль, обмежені, алкозалежним дійсно буде складніше проявити співчуття.

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