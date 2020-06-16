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Учені розповіли, що може врятувати чоловіків від раннього облисіння
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Науковці з Енського університету повідомили, що вони знайшли засіб, який може врятувати чоловіків, які страждають від облисіння. Дізнайтесь, що допоможе врятувати вашу шевелюру.
Виявилося, що рятівним препаратом виявилася звичайна кава. Саме цей напій може врятувати чоловіків від втрати волосся завчасно і зберегти шевелюру до глибокої старості у гідному вигляді без використання різних препаратів, які негативно впливають на організм.
При цьому, вчені довели, що звичайна кава містить речовини, що прискорюють ріст волосяних фолікул.
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Щоб з'ясувати, як діє цей напій на організм людей і допомагає росту волосся, вчені провели експеримент з поміщенням волосини у підбадьорливий напій. Він показав, що кофеїн продовжує життєвий цикл волосяних фолікул.
Учені дивилися на те, як під дією кофеїну зростало волосся. При цьому, волосся поміщалося у пробірки з різним вмістом кофеїну, щоб краще зрозуміти, чи залежить вплив від концентрації. Виявилося, що залежить. Однак, вчені говорять, що це не означає, що потрібно вживати якомога більше цього напою, а також робити його особливо міцним.
Науковці розповіли, що чоловікам, що мають схильність до облисіння, слід не тільки вживати каву, але і втирати в голову подрібнені кавові зерна. Це може знизити ймовірність облисіння, а також захистити шкіру від випадіння волосся. Також рекомендується робити кавові маски, які дозволять досягти того ж ефекту. На думку фахівців, такі дії здатні захистити від втрати волосся.
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