Секс перестає цікавити людей: інтимне дослідження

Молодь перестає цікавитися сексом, адже кожен третій хлопець у віці 18-24 не мав сексуальної активності протягом останнього року. До такого висновку прийшли вчені Каролінського інституту в Стокгольмі.

Під час дослідження в період з 2000 по 2018 року проводили регулярні опитування 10 тисяч різних чоловіків і жінок у віці від 18 до 44 років. Їх запитували про кількість сексуальних контактів і партнерів за минулий рік.

Це цікаво: На голову не налазить: божевільні секс-традиції наших предків, які шокують

Виявилося, що молодь стрімко втрачає інтерес до сексу. Так, понад третину американців у віці 18-24 років повідомляли, що за останній рік не мали сексуальних контактів. Ці дані на 63% більші, ніж у 2002. Також недолік сексуальної активності виріс і серед представників обох статей у віці від 25 до 34 років.

Серед можливих причин такої тенденції фахівці називають стрес через навчання і роботу, а також різноманітність сольних розваг у віртуальному світі.

Читайте також: Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна