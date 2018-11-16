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Учені розповіли, що може викликати масове безпліддя у чоловіків

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Чоловіче безпліддя - фото 1
Чоловіче безпліддя / telegraf

Зміна клімату на Землі може погано вплинути на чоловічу фертильність.

До такого висновку прийшла група британських дослідників, що вивчала вплив теплових хвиль на малого булавовусого хрущака.

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Вчені кілька разів поміщали жуків в умови, в яких температура була на 5-7 градусів вища за звичайну. Перша "тепла" хвиля вдвічі зменшила кількість нащадків, а друга взагалі стерилізувала самців.

Зміна клімату погано впливає на чоловіче здоров'я - фото 289096
Зміна клімату погано впливає на чоловіче здоров'я

Самки впливу температур не піддалися, проте виявилося, що теплові хвилі ушкоджують запліднену сперму в жіночих статевих органах. Коли самці піддавалися двічі впливу теплових хвиль за десять днів, їх потомство становило менше 1%.

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Джерело: nature
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