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Учені розповіли, що допомагає їсти менше фастфуду

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Скоротити споживання фастфуду дозволяє зниження стресу - фото 1
Скоротити споживання фастфуду дозволяє зниження стресу

Якщо ви зауважили за собою тягу до фастфуду, то є ймовірність, що винним у цьому є саме стрес. Зниження його рівня призводить до зниження тяги до шкідливої їжі. Про це йдеться у результатах дослідження вчених з Університету Огайо.

Фахівці провели експеримент, в якому взяли участь 338 матерів від 18 до 39 років із зайвою вагою та низьким рівнем прибутку. Їм запропонували пройти 16-тижневу програму схуднення, у рамках якої їм не складали раціон і не забороняли що-небудь їсти. Натомість їм запропонували зосередитися на зниженні рівня стресу.

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За словами провідної дослідниці Мей-Вей Чанг, її команда підвищила обізнаність добровольців в тому, які фактори призводять до стресу в їхньому житті, і розповіли жінкам, як досягати спокою.

"Річ не в тім, що ці жінки не хотіли харчуватися краще. Просто коли ти не знаєш, як впоратися зі стресом, ти настільки завантажений, перестаєш турбуватися про те, який у тебе раціон", – сказала Чанг.

Учені розповіли, що допомагає їсти менше фастфуду - фото 451402

У результаті учасниці досвіду почали їсти менше фастфуду та шкідливих снеків. Цікаво, що вони навіть не помітили, як це сталося. За словами вчених, зниження стресу на один бал за шкалою його вимірювання призводить до зниження кількості фастфуду в житті людини майже на 7%.

Раніше вчені з Мічиганського університету з'ясували, що люди з високим рівнем самоконтролю повільніше старіють, довше живуть і мають міцніше здоров'я. Вони володіють так званою силою волі, низькою імпульсивністю, ефективніше справляються з фінансовими та соціальними труднощами, а також краще зберігають молодість і здоров'я.

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Джерело: Science Daily
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