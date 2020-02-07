Учені розповіли, що буде, якщо суттєво перевищити дозу Віагри

Віагра – один із найвідоміших препаратів для лікування еректильної дисфункції. Своєю популярністю він завдячує, в тому числі, двом факторам: відносній безпеці та відносній відсутності побічних ефектів. Утім, що ж буде, якщо суттєво перевищити дозування? Спробуймо розібратися.

В офіційну анотацію вписані головний біль та сплутаність свідомості, але такі ефекти зазвичай є у будь-якого аптечного препарату. Але, як недавно з'ясував турецький офтальмолог Джюнейт Караарслан, у Віагри все ж є відчутні наслідки. Не смертельні, але і не дуже приємні.

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Він звернув увагу на 17 пацієнтів, які скаржилися на мутність зору, світлобоязнь і дальтонізм, який раптово виник. Виявилося, що всі вони вживали Віагру в максимально дозволеному дозуванні – 100 міліграмів. При цьому, препарат почав і перестав діяти за розкладом (зазвичай 3-5 години після прийому), а ось візуальні ефекти супроводжували чоловіків ще кілька днів. Повністю вони позбулися від них тільки через три тижні.

У зловживанні Віагрою є не вельми приємні наслідки

Висновки, втім, не найстрашніші: таке трапляється, але не часто. Одна з причин – неможливість організму швидко розщеплювати Віагру. Крім того, варто уникати максимальних доз. А ще краще – проконсультуватися з лікарем перед прийомом.

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