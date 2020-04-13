Учені розповіли про соціальне ожиріння

Дієтологи виявили, що за останні кілька років набирає обертів явище, яке назвали "соціальним ожирінням". Що це таке і як йому не піддаватись – читайте далі.

Фахівці у сфері правильного харчування дійшли до висновку, що сучасне суспільство починає все частіше страждати від "соціального ожиріння". Тобто люди переймають харчові звички від соціальної групи, з якою найбільше контактують. Звісно ж, це чудовий варіант, якщо йдеться про правильний стиль життя, однак у більшості випадків все навпаки.

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Найбільше піддаються цьому явищу ті люди, які не мають конкретної життєвої позиції, а також не надто організовані у плані "дорослої" психіки. Тому в окремих робочих колективах та родинах можна побачити, що всі особи мають однакові харчові проблеми.

Як боротись з соціальним ожирінням

Тому учені рекомендують прощатись зі звичкою купувати та споживати продукти сумнівної якості. Якщо ж вам бракує стійкості відмовлятись від порад з'їсти ще шматочок тортика (або будь-чого не найкориснішого), то можна посилатись на стан здоров'я. Для багатьох людей фраза про заборону лікаря є серйозною причиною перестати нав'язувати вам власний стиль харчування.

А от для зміни раціону вдома потрібно більше хитрощів: аж ніяк не можна встановлювати суворі правила для кожного члена родини. Найкраще поступово переводити все сімейство на правильні смаколики.

Як боротись з соціальним ожирінням

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