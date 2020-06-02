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Учені розповіли про шкоду капсульних електронних сигарет

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Сигарети капсульного типу стали особливо популярними - фото 1
Сигарети капсульного типу стали особливо популярними

Прогрес не стоїть на місці, і, на жаль, це стосується також ринку електронних сигарет. Останнім часом стали популярними капсульні моделі, які можуть похизуватися своєю компактністю та низкою смаків. Науковці вирішили перевірити їх вплив на людину та вже встигли зробити висновки.

Новий систематичний огляд, проведений вченими зі Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету, демонструє, що капсульні електронні сигарети не можна вважати безпечними для молоді, попри меншу в них кількість шкідливих компонентів.

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Дослідники виявили, що залежність від електронних сигарет капсульного типу формується швидше, ніж від інших. Відтак, грань між "просто спробую" та "курю щодня" може стертись за значно коротший проміжок часу, якщо порівнювати зі звичайними електронними сигаретами.

Такі сигарети швидше викликають залежність серед молоді - фото 407773
Такі сигарети швидше викликають залежність серед молоді

"Ми виявили, що електронні сигарети на основі капсул мають вищий потенціал сприяти розвитку залежності у молоді, ніж інші пристрої", – розповідає перший автор дослідження Стелла Лі, доцент в Університеті Конкук, Південна Корея.

У рамках дослідження вчені розглянули статті, що рецензуються з первинними даними про електронні сигарети. Вони звернули увагу, що саме капсульні електронні сигарети агресивно рекламуються серед молоді.

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Джерело: Medikforum
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