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Коронавірус Карантин

Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом

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Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом - фото 1

Вчені з німецького Інституту вірусології і досліджень в області ВІЛ в Університеті Бонна назвали найімовірніший спосіб зараження COVID-19, про що розповів один з авторів дослідження Хендрік Штреєк.

Під час дослідження з'ясувалося, що ризик захворіти після контакту з предметами вкрай малий, оскільки не змогли знайти ознак живого вірусу на різних поверхнях. "Коли ми брали зразки з дверних ручок, телефонів або туалетів, то не змогли на їхній основі культивувати вірус в лабораторії", – сказав Штреєк.

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Імовірніше зараження буде тоді, коли хворий кашляне в руку, негайно доторкнеться до чогось, а інша людина відразу торкнеться цього ж предмета і потім буде торкатися обличчя. Але і цей спосіб не дуже поширений.

Учені розповіли про найпоширеніший шлях зараження коронавірусом - фото 399465

Вчені встановили, що серйозні спалахи захворювання були зафіксовані при тривалому і тісному контакті великих груп людей на масових заходах. Це свідчить про те, що найбільш вірогідний шлях передачі – при вдиханні крапель під час безпосереднього близького спілкування з зараженими.

Водночас вірусолог берлінського університету Charite Крістіан Дростен заявив про те, що коронавірус дуже схильний до висихання, тому не передається через повітря.

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Джерело: today
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