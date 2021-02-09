Учені розповіли, наскільки точні перші враження після першого побачення

Найважливіше, що потрібно зробити на першому побаченні, – скласти правильне перше враження. Адже другого шансу зробити це у вас не буде. Ну хіба вже з іншою людиною. Тож учені вирішили перевірити, чи точними є наші перші враження.

На думку дослідників з Університету Макгілла, ми можемо покладатися на перші враження. Але трактувати його може бути важче, ніж у повсякденних умовах.

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Створення точного враження про людину на першому побаченні важливе, тому що люди часто покладаються на ці враження при прийнятті рішення про продовження романтичних стосунків.

Хоча попередні дослідження показали, що люди можуть формувати точні враження про нових знайомих у платонічній атмосфері – наприклад, при випадкових розмовах з новими однокласниками – дослідники хотіли з'ясувати, чи стосується те ж саме ситуацій з вищими ставками, таких як перші побачення.

Щоб знайти відповіді, вони запросили 372 учасників взяти участь у заходах зі швидкого знайомства у Монреалі у 2017 і 2018 роках.

"Деякі люди – відкриті книги, чиї відмітні риси можуть бути точно сприйняті після короткої взаємодії, тоді як інших читати важче. Вражає, але люди, які повідомляють про краще самопочуття, самооцінку та задоволення життям, як правило, полегшують завдання", – говорить співавтор Лорен Газзард Керр, доктор філософії.

Чому деяких людей легше читати?

Дослідники відзначають, що одним з пояснень може бути те, що деякі люди використовують ефективнішу самопрезентацію.

"Можливо, люди з кращим рівнем самопочуття поводяться більшою мірою відповідно до їх особистості – вони щиріші або вірні собі", – говорить доцент Лорен Хуман.

Як альтернатива, може трапитися так, що люди, яких сприймають точніше, починають відчувати більше добробуту – не обов'язково, що більше добробуту веде до точного сприйняття.

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