Учені розповіли, кому принесло користь глобальне потепління

І поки Грета Тунберг намагається донести до кожного віддаленого закутка нашої планети інформацію про небезпеку глобального потепління, є й ті, кому воно приносить користь. Розповідаємо, кому підіграють зміни в екології.

Учені виявили, що глобальне потепління пішло на користь пінгвінам. Чим більше льодовиків тане, тим швидше зростає популяція одного з найпоширеніших в Антарктиці видів цих птахів – Аделі.

Варто знати: Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому

Щоб зрозуміти, чому так відбувається, науковці спостерігали за життям 175 пінгвінів. Виявилося, зниження кількості льоду дозволило птахам менше ходити і більше плавати, на що у них витрачається набагато менше енергії.

Глобальне потепління принесло користь пінгвінам Аделі

Пінгвінам також стало легше добувати їжу. По-перше, через потепління основної їхньої їжі – криля – стало більше. По-друге, їм більше не потрібно шукати найближчий розлом у льоду, щоб поласувати: вони можуть пірнати в воду за провізією, не відходячи далеко від свого гнізда.

Тим часом науковці відзначають, що кліматичні зміни ніяк не позначилися на житті острівних пінгвінів (на відміну від антарктичних).

Читайте також: На затопленому ринку Чернівців спіймали 10-кілограмову рибину: відеофакт