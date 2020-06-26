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Учені розповіли, кому принесло користь глобальне потепління

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Глобальне потепління збільшило популяцію цих птахів - фото 1
Глобальне потепління збільшило популяцію цих птахів

І поки Грета Тунберг намагається донести до кожного віддаленого закутка нашої планети інформацію про небезпеку глобального потепління, є й ті, кому воно приносить користь. Розповідаємо, кому підіграють зміни в екології.

Учені виявили, що глобальне потепління пішло на користь пінгвінам. Чим більше льодовиків тане, тим швидше зростає популяція одного з найпоширеніших в Антарктиці видів цих птахів – Аделі.

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Щоб зрозуміти, чому так відбувається, науковці спостерігали за життям 175 пінгвінів. Виявилося, зниження кількості льоду дозволило птахам менше ходити і більше плавати, на що у них витрачається набагато менше енергії.

Глобальне потепління принесло користь пінгвінам Аделі - фото 412534
Глобальне потепління принесло користь пінгвінам Аделі

Пінгвінам також стало легше добувати їжу. По-перше, через потепління основної їхньої їжі – криля – стало більше. По-друге, їм більше не потрібно шукати найближчий розлом у льоду, щоб поласувати: вони можуть пірнати в воду за провізією, не відходячи далеко від свого гнізда.

Тим часом науковці відзначають, що кліматичні зміни ніяк не позначилися на житті острівних пінгвінів (на відміну від антарктичних).

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Джерело: Eurekalert
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