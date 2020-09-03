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Учені розповіли, хто найчастіше нехтує носінням захисних масок
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Бразильські науковці виявили, що люди з соціопатичними рисами найменше схильні носити медичні маски. Також вони не надто охоче дотримуються інших заходів безпеки для профілактики поширення коронавірусу.
Дослідження, яке проходило з 21 травня, пролило світло на те, хто найчастіше нехтує рекомендаціями лікарів. За цей час учені провели анкетування серед 1578 дорослих бразильців: їх попросили відповісти на 220 питань, використовуючи для цього чотирибальну шкалу.
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Опитування мало на меті оцінити емпатію волонтерів, виявити їх особистісні розлади та визначити, як вони ставляться до правил, яких рекомендують дотримуватися для стримування COVID-19.
У результаті антисоціальну поведінку виявили у 405 людей з групи. Дослідження показало, що саме ці люди рідше дотримувалися запобіжних заходів на зразок соціальної дистанції, частого миття рук і носіння масок.
Люди з антисоціальною поведінкою найчастіше не носять захисних масок
"Наші результати показали, що антисоціальні риси, особливо низький рівень емпатії та схильність до черствості, обману та безрозсудності, безпосередньо пов'язані зі схильністю до недотримання заходів щодо стримування поширення інфекції", – йдеться у дослідженні.
За словами вчених, ці характеристики пояснюють, "принаймні частково", чому люди продовжують ігнорувати запобіжні заходи навіть при рості числа заражень і смертей.
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