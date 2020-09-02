На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Uber проситиме користувачів зробити селфі, щоб підтвердити наявність маски
-
- 9
Служба таксі Uber вимагатиме, щоб користувачі сервісу виклику таксі підтверджували наявність маски перед поїздкою. Замовити машину можна буде тільки після завантаження відповідного селфі. Раніше фотопідтвердження вимагалося лише від водіїв авто.
Підтвердження додаток буде просити не у всіх, а тільки у тих пасажирів, які вже намагалися їздити в таксі без маски. Про будь-які порушення повинні повідомляти водії.
І ще: Як автомобілі допомагають справлятися зі стресом під час пандемії COVID-19
Керівник відділу Uber з безпеки і продуктів для водіїв Сачін Кансал запевняє, що обдурити систему, наприклад прикрившись рукою, не вийде, оскільки алгоритм шукає об'єкт, схожий на маску, що закриває рот і ніс. Також в компанії заявляють, що система не відслідковує біометричну інформацію і не використовує розпізнавання облич.
У вересні нововведення торкнуться лише користувачів сервісу в США і Канаді. Але в майбутньому функцію планують додати в усіх країнах. З травня 2020 року селфі в масках зобов'язані робити 3 500 000 водіїв Uber.
Читайте також: Чому не варто залишати будь-які речі в машині: нове дослідження (фото)
-
13:57Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у відвертому образі
-
13:45Майлі Сайрус переспівала хіт Біллі Айліш "My Future" (відео)
-
13:29Uber проситиме користувачів зробити селфі, щоб підтвердити наявність маски
-
13:15Наймолодша мільярдерка світу перевтілилась у сексуальну морячку
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:48У Шотландії на морські фотопастки вдалося зняти гігантських акул
-
12:31Ченнінг Татум переодягнувся у фею для реклами власної книги
-
12:19Науковці розповіли, який запах жінок найбільше збуджує чоловіків
-
11:51В Англії шукають водія-нудиста: що вимагається від кандидата
-
11:30Твори про літо: Як я провів / провела літні канікули (10 прикладів)
-
11:17Пілоти в небі над США зустріли людину з реактивним ранцем
-
10:52Як виглядає найкрутіший ключ для авто: відео
-
10:20Очевидці зняли на відео, як туристи втікали від ведмедя
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:47Як полегшити собі життя під час прання одягу: 5 корисних лайфхаків
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
08:50Учені заявили, що любов до фастфуду пришвидшує старіння
-
08:24Середземноморська вже не в ТОПі: експерти назвали чотири найпопулярніші дієти 2020 року
-
07:53Учені назвали основні риси, притаманні супердовгожителям
-
07:31Chery показала свій найдорожчий кросовер
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:57Як перестати весь час відволікатися на телефон
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
21:26Джіджі Хадід влаштувала чуттєву вагітну фотосесію
-
13:00Кіану Рівз святкує 56 років! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 вересня
-
07:14Погода в Україні 2 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 01 вересня
-
21:43Чому жінка не хоче сексу: 5 найпоширеніших причин
-
20:01Спіймати Кайдаша 3, 4 серія розширеної версії: дивитись онлайн серіал 2020
-
17:07Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
-
14:02Остапчук веде дочку в перший клас, а Ivan NAVI згадує шкільні роки: зіркова фотодобірка
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 вересня
-
08:00Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
-
07:13Виберіть каву на фото і дізнайтесь, яким буде ваш день
- 31 серпня
-
21:44Три вправи для тренування будь-де самостійно
-
18:42Netflix виклав деякі фільми і серіали у відкритий доступ: що можна подивитися безкоштовно
-
16:00Всесвітній день блогу: Перевір, яким блогером ти можеш стати
-
13:06Список країн червоної та зеленої зони для України: оновлена таблиця
-
11:20ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 31 серпня
-
08:31Танці з зірками 2020 випуск 1 онлайн: дивитись відео виступів і результати
-
07:19Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа
- 30 серпня
-
20:22Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
-
18:50Дівчина тижня: екзотична бікіні-модель Кі Фонтан, яка заводить апетитними формами (18+)
-
16:20ТОП-5 нових серіалів вересня 2020, які потішать глядачів
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 31 серпня – 6 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:24Спекотні хіти літи: плейлист нової музики за тиждень
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 серпня
-
08:51Названо найпростіший спосіб продовжити тривалість життя