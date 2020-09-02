Uber проситиме користувачів зробити селфі, щоб підтвердити наявність маски

Служба таксі Uber вимагатиме, щоб користувачі сервісу виклику таксі підтверджували наявність маски перед поїздкою. Замовити машину можна буде тільки після завантаження відповідного селфі. Раніше фотопідтвердження вимагалося лише від водіїв авто.

Підтвердження додаток буде просити не у всіх, а тільки у тих пасажирів, які вже намагалися їздити в таксі без маски. Про будь-які порушення повинні повідомляти водії.

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Керівник відділу Uber з безпеки і продуктів для водіїв Сачін Кансал запевняє, що обдурити систему, наприклад прикрившись рукою, не вийде, оскільки алгоритм шукає об'єкт, схожий на маску, що закриває рот і ніс. Також в компанії заявляють, що система не відслідковує біометричну інформацію і не використовує розпізнавання облич.

У вересні нововведення торкнуться лише користувачів сервісу в США і Канаді. Але в майбутньому функцію планують додати в усіх країнах. З травня 2020 року селфі в масках зобов'язані робити 3 500 000 водіїв Uber.

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