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Учені розповіли, чому жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам

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Жінкам необхідна додаткова година сну - фото 1
Жінкам необхідна додаткова година сну

Науковці довели: жінки повинні спати вночі майже на годину більше, ніж чоловіки. Жіночому організму просто необхідно більше часу на відпочинок.

Усього у дослідженні взяли участь 950 осіб. У кілька етапів вивчалася робота головного мозку піддослідних під час сну.

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Виявилося, що середньостатистичній жінці потрібна додаткова година сну, щоб почуватися бадьорою, нарівні з чоловіками. Вдалося знайти навіть пояснення відкритого феномену.

Учені розповіли, чому жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам - фото 429714
Мультизадачність є причиною того, що жінці потрібно спати на годину більше

Вся справа в особливостях розумового процесу жінок, яким властива багатозадачність. Намагаючись вирішити кілька справ відразу, жінки витрачають більше енергії. Ще у жінок обидві півкулі мозку працюють з однаковою активністю. У чоловіків переважає робота однієї півкулі.

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Джерело: Medvesti
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