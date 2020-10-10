Учені розповіли, чому жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам

Науковці довели: жінки повинні спати вночі майже на годину більше, ніж чоловіки. Жіночому організму просто необхідно більше часу на відпочинок.

Усього у дослідженні взяли участь 950 осіб. У кілька етапів вивчалася робота головного мозку піддослідних під час сну.

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Виявилося, що середньостатистичній жінці потрібна додаткова година сну, щоб почуватися бадьорою, нарівні з чоловіками. Вдалося знайти навіть пояснення відкритого феномену.



Мультизадачність є причиною того, що жінці потрібно спати на годину більше

Вся справа в особливостях розумового процесу жінок, яким властива багатозадачність. Намагаючись вирішити кілька справ відразу, жінки витрачають більше енергії. Ще у жінок обидві півкулі мозку працюють з однаковою активністю. У чоловіків переважає робота однієї півкулі.

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