Учені розповіли, чому собаки бігають за власним хвостом

Чому собаки бігають за власним хвостом / chimlon

Переслідування собаками власного хвоста – ознака обсесивно-компульсивного розладу (ОКР). Видання Business Insider опублікувало результати відповідних досліджень.

Собаки, як і люди, схильні до ОКР. Перші ознаки собачого розлади зафіксовані в 1990-х роках.

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У різних порід собак симптоми цього стану відрізняються. Бультер'єри, за словами вчених, найчастіше переслідують власний хвіст.

There could be an underlying reason to why your dog is chasing its tail pic.twitter.com/mIIbtJuaST — Business Insider (@businessinsider) 16 серпня 2018 р.

"При компульсивному розладі лабрадори можуть жувати камені, добермани в цих випадках посилено облизують лапи, а собаки породи кавалер-кінг-чарльз-спанієль намагаються вкусити уявний об'єкт", – йдеться в доповіді дослідників.

Фахівці сподіваються, що нові дослідження допоможуть у вивченні поведінки собак.

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