Учені розповіли, чому при коронавірусі зникає нюх

Одним із можливих симптомів появи коронавірусу в людини раніше науковці називали втрату нюху. Тепер же вони провели дослідження та з'ясували, чому так відбувається.

Учені відзначили, що втрата нюху – симптом не тільки коронавірусу, а й інших інфекцій верхніх дихальних шляхів, наприклад синуситу. В цьому випадку люди перестають відчувати запахи просто через те, що ніс закладений і молекули ароматів не потрапляють до нюхових рецепторів. У рідкісних випадках, особливо при хронічних станах, нюх може відновлюватися місяці і навіть роки.

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Однак при COVID-19 втрата нюху супроводжується відсутністю нежиті – люди нормально дихають, але не можуть розрізняти запахи. За допомогою комп'ютерної томографії пазух носа вчені побачили, що нюхова ущелина блокується м'якими тканинами та слизом. При цьому пазухи виглядають нормально, тому пацієнт не відчуває проблем з диханням. Це відбувається через те, що мембранні білки вірусу ACE2 буквально "чіпляються" до рецепторів на поверхні клітин верхніх дихальних шляхів і проникають всередину, викликаючи запальну відповідь імунної системи.

"Спочатку ми думали, що вірус може заражати і руйнувати нюхові нейрони – клітини, що передають сигнал молекули запахів у носі в область мозку, яка їх розпізнає. Однак у результаті міжнародних досліджень з'ясувалося, що білки ACE2, необхідні вірусу для проникнення в клітини, не виявлені на нюхових нейронах. Але вони виявлені в сустентакулярних клітинах, які підтримують ці нейрони", – пишуть автори статті.

Втрата нюху не завжди супроводжується нежитем

Науковці вважають, що нюх нормалізується після того, як імунна система впорається з вірусом. Але якщо вірус викликав серйозні запальні процеси, можуть бути пошкоджені не тільки підтримуючі клітини, але і нюхові нейрони. У цьому випадку відновлення може проходити дуже повільно, оскільки потрібен тривалий час для регенерації нейронів із запасу стовбурових клітин у слизовій носа.

Дослідники відзначили, що в процесі одужання втрата нюху може тимчасово змінитися на паросмію – стан, при якому виникають нюхові ілюзії. Наприклад, аромат кави відчувається як запах гару або забруднених стічних вод.

У висновку автори статті порекомендували пацієнтам з COVID-19, що зіткнулися з цим неприємним симптомом, проводити сеанси фізіотерапії за допомогою різних ароматів і таким чином "тренувати" свій ніс знову розрізняти запахи.

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