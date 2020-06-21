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Коронавірус Карантин

Науковці з'ясували, як довго зберігається імунітет до COVID-19

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Науковці з'ясували, як довго зберігається імунітет до COVID-19 - фото 1

Вчені з Медичного університету Чуціна, Китай, провели попереднє дослідження носіїв коронавірусної інфекції і встановили, через вісім тижнів у більшості рівень антитіл знижується. За словами науковців, найшвидше втрачають антитіла ті, у кого був діагностований безсимптомний коронавірус.

Свої висновки експерти зробили на основі спостереження за 37 безсимптомними випадками коронавірусної інфекції та 37 пацієнтами з вираженими ознаками COVID-19.

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"За вісім тижнів спостереження вміст антитіл знизився у 81% безсимптомних хворих і у 62% носіїв з симптомами COVID-19. До того ж, кількість антитіл знизилася до рівня невиявлення у 40% безсимптомних випадків, в порівнянні з 12,9% у симптомних", – йдеться в матеріалах дослідження.

Вчені вважають, що повторні зараження – це просто питання часу, а стійкий імунітет до вірусу, особливо у тих, хто безсимптомно перехворів, не виробляється. Тимчасового ж імунітету вистачає не більше, ніж на 2-3 місяці. Науковці підкреслюють, що вони все ще вивчають ключові аспекти дії вірусу, включаючи імунну реакцію організму. Відповіді допоможуть при розробці вакцини і оцінці темпів формування імунітету у населення.

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Джерело: cnbc
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