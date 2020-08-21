У крафтовій канадській пивоварні зварили пиво зі стічних вод

Крафтова пивоварня Village Brewery з канадського міста Калгарі разом з вченими зварили пиво на основі стічних вод. Стверджується, що пінний напій нічим не відрізняється від звичайного, а така технологія допоможе зберегти запаси питної води.

Ідея зробити пиво з відходів прийшла вченим з Університету Калгарі, які працюють над урядовим проєктом щодо поліпшення системи очищення стічних вод. Фахівці знайшли однодумців в особі працівників пивоварні Village Brewery.

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Було зварено 1,6 тисячі банок напою. Процес залишився колишнім. Єдине, що було замінено в рецептурі – звичайну воду на стічну.

Муніципальні стічні води в Канаді проходять через складну систему очищення, що включає обробку ультрафіолетовим світлом і фільтри для сміття. Вчені і пивовари вдосконалили цей процес. Оброблена вода додатково очищалася за допомогою ультрафільтрації та зворотного осмосу. Таку воду вже можна пити.

Про всяк випадок придатність води довірили перевірити медичній організації Alberta Health Services, де її схвалили. Вийшло пиво таке ж як звичайне. Це сухий світлий ель з фруктовим присмаком.

Що стосується подальших планів з випуску пива зі стічних вод, то поки нова партія не планується, оскільки, вважають експерти, люди ще не зовсім готові до таких змін.

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