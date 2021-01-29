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Учені розповіли, чому чай з лимоном вважається напоєм довгожителів

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Чай з лимоном вважається напоєм довгожителів - фото 1
Чай з лимоном вважається напоєм довгожителів

Речовини, якими чай з лимоном забезпечує організм, мають властивість зміцнювати імунітет, покращуючи захист людини від інфекцій. Тож не дарма його вважають напоєм довгожителів.

На думку вчених зі США, чай з лимоном може називатися напоєм довголіття – завдяки його корисному ефекту збільшуються шанси на продовження життя.

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Зокрема, вони зазначають, що додавання лимона до чорного чаю покращує засвоєння чайних антиоксидантів.

"Здатність організму засвоювати антиоксиданти з чаю завдяки лимону підвищується приблизно на 80 відсотків", – зауважили вони.

Крім того, сік лимона, який потрапляє у напій, містить безліч корисних для підтримки здоров'я речовин. При вживанні чаю з лимоном відбувається отримання певних доз кальцію, магнію, вітаміну C, а також біофлавоноїдів.

Учені розповіли, чому чай з лимоном вважається напоєм довгожителів - фото 445490

Якщо зробити пиття чаю з лимоном регулярною звичкою (при відсутності протипоказань, зрозуміло), він дійсно може стати для людини напоєм довголіття. Перераховані речовини можуть ефективно підтримувати хороший стан серця, допомагають контролювати вагу, а також покращують травлення.

Крім того, вони сприяють зміцненню імунітету, а також допомагають у боротьбі з інфекціями. Наслідком цього може стати збільшення тривалості життя, припускають фахівці.

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Джерело: Medikforum
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