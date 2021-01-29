Найкращий сніданок для людей з підвищеним холестерином

Високий рівень холестерину в крові збільшує ризик серцевого нападу та інсульту. Експерти назвали всього два продукти на сніданок, які допомагають поліпшити показники холестерину.

У дослідженні вчені вивчали тривале споживання апельсинового соку і його здатність знижувати рівень холестерину. В експерименті взяли участь співробітниками фабрики з виробництва апельсинового соку: 103 чоловіки та 26 жінок.

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Результати показали, що 41% людей споживали два горня (480 мілілітрів) напою на день протягом як мінімум дванадцяти місяців, в той час, як 59% добровольців не пили сік. З'ясувалося, що у любителів апельсинового соку був низький рівень загального холестерину, спостерігалося поліпшення змісту фолієвої кислоти і вітаміну С. Було доведено, що вживання апельсинового соку знижує ще один фактор ризику серцевих захворювань – високий кров'яний тиск.

Ще одним продуктом, що знижує тиск, є авокадо. Також він містить вітаміни Е і В, калій, ніацин, залізо, мідь, фолієву кислоту, мононенасичені жири і розчинну клітковину.

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