Учені розповіли, чим небезпечний сон у шкарпетках

Досить часто люди віддають перевагу сну у шкарпетках. Воно й не дивно, адже науковці раніше розповідали, що це дуже і дуже корисно. Втім, нові дослідження учених змусять вас змінити свою думку.

Виявляється, що сон у шкарпетках може стати причиною порушення кровообігу в області щиколоток. Причина дуже і дуже проста: здавлювання їх гумкою, що не надто корисно для стану серцево-судинної системи.

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Манера спати у шкарпетках небезпечна для здоров'я, адже їх гумки в області щиколоток можуть передавити судини і порушити циркуляцію крові, що підвищує ризик утворення згустків, тромбів. Крім того, в шкарпетках ноги гірше провітрюються, починають пітніти і можуть постраждати від розмноження грибків.

Також медики пояснили, що під час сну тіло прагне до охолодження, оскільки організм природним чином уповільнює процеси функціонування внутрішніх систем. Деяке зниження температури необхідне, щоб нормально спати, і тіло виділяє своє тепло в тому числі через ноги.

Шкарпетки можуть заважати кровообігу ніг

Якщо ж ви спите у щільних шкарпетках, то можете відчувати перегрівання, що своєю чергою може стати причиною порушення сну. Розлади сну часто тягнуть за собою інші патології – проблеми настрою, ендокринні порушення, зайва вага.

Тим, хто все одно не готовий перестати спати без шкарпеток, медики рекомендують віддавати перевагу виробам з натуральних матеріалів з м'якою гумкою, а також ретельно стежити за їх чистотою.

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