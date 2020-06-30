Чому не можна чистити зуби одразу після сніданку

Чистка зубів двічі на день необхідна. Але в догляді за зубами є свої тонкощі. Стоматологи розповіли, чому їх не можна чистити відразу після їжі.

Є люди, які чистять зуби кілька разів на день, в основному після їжі. Таким чином, вони намагаються вберегти ротову порожнину від розмноження бактерій. Але медики стверджують, що така звичка здатна лише нашкодити емалі зубів, тому що при регулярному очищенні, вона розм'якшується.

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Крім цього, слина, яка утворюється після прийому їжі, корисна для зубів. Вона нейтралізує надмірно кислотне лужне середовище в роті, тим самим захищаючи зуби від карієсу та інших захворювань. Почистивши зуби відразу після прийому їжі, людина позбавляє себе цього захисту.

Стоматологи рекомендують чистити зуби відразу після пробудження. Також це можна зробити за 1 годину до прийому їжі, або по тому, як мінімум, 1 годину.

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