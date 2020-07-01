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Чому не вдається схуднути: 5 популярних помилок

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Помилки, які заважають схуднути - фото 1
Помилки, які заважають схуднути

Тема схуднення є актуальною для багатьох людей у будь-яку пору року. Але інколи ні дієта, ні фізична активність не допомагають наблизитись до форми мрії. І причиною цього є 5 поширених помилок.

Сувора дієта. Кілька шматочків овочів та порція білка – це не найкращий спосіб схуднути без шкоди зі здоров'ям. Не кажучи вже про брак вітамінів та погіршення зовнішнього вигляду, можна отримати ще й постійне відчуття голоду.

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Одноманітна і несмачна їжа. Гречка з курячою грудкою – це та річ, яку перестануть любити на третій-п'ятий день навіть найбільші поціновувачі цієї страви. Це лише погіршує моральний стан.

Чому не вдається схуднути: 5 популярних помилок - фото 413262

Окреме приготування для себе. Якщо родина не підтримує ваше бажання змінити раціон і вам доводиться готувати окремо для сімейства, і окремо для себе, то кухня перетворюється у пекельне місце. Більше спокуси з'їсти щось "не те" і значно більше часу за приготуванням їжі.

Обмежений раціон. Не варто обирати лише кілька продуктів, якими ви збираєтесь харчуватись на дієті. Адже організм відчує брак корисних мікроелементів і питання зриву буде ще актуальнішим.

Відсутність режиму тренувань. Не варто метатись від занять до занять: щось побачили в мережі, щось по телевізору, тренуєтесь, коли випаде нагода. Такий підхід точно не принесе ні задоволення, ні результату. Потрібні програма та графік.

Чому не вдається схуднути: 5 популярних помилок - фото 413261

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Джерело: newsyou.info
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