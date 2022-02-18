Учені пропонують катапультувати астронавтів на Марс

Науковці з Університету Макгілла вигадали концепцію лазерної катапульти. З її допомогою астронавти зможуть дістатися Марса всього за 45 днів.

Щоправда, учені поки що не знають, як гальмувати астронавтів у пункті призначення. Про це пише ScenceAlert.

Це цікаво: Дивіться на фото, як у NASA "запаковують" супутник в ракету

За задумом інженерів, потрібно буде побудувати лазерно-теплову рухову установку із групи інфрачервоних лазерів діаметром десять метрів і потужністю 100 мегаватів. Вона надішле лазерний промінь космічному кораблю на навколоземній орбіті. Встановлений у ньому відбивач направить промінь в нагрівальну камеру з водневою плазмою.

При підвищенні температури вона викидатиметься через сопло і створюватиме тягу – так корабель відштовхнеться від Землі та розженеться до 17 кілометрів на секунду.

На підльоті до Марса апарат збереже свою величезну швидкість. Як гальмувати, учені поки що не придумали. Можливо, для цього знадобиться схоже лазерне устаткування на Червоній планеті, щоб створювати зворотну тягу.

У такому разі треба дочекатися, поки люди освоять Марс. Польоти за допомогою лазерної катапульти можуть розпочатися не раніше 2040 року.

Читайте також: На Юпітері зняли бурю, схожу на піцу: видовищні кадри