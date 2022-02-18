Дивіться на фото, як у NASA "запаковують" супутник в ракету

Частенько у мережі з'являються повідомлення від NASA про черговий запуск супутників у космос. Дивіться, як же працівники агентства готують цей самий супутник до відправлення ракетою на орбіту Землі.

Так, у NASA показали на фото, як супутник "запаковують" в обтічник ракети. Це робить її аеродинамічнішою і захищає вантаж від екстремальних сил, що виникають під час запуску.

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На знімках показаний процес запечатування геостаціонарного екологічного супутника GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних та атмосферних досліджень. Запуск ракети очікується 1 березня з мису Канаверал у Флориді.

Загальна вага супутника становить 2,7 тонни. Процес складання відбувається за 16 кілометрів від місця запуску. Вже 28 лютого обтічник разом із супутником доставлять до стартового майданчика.

Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний і готовий до запуску. На наступному тижні ми проведемо остаточні огляди запуску та потренуємо команди на їх консолях у рамках підготовки до дня запуску, – заявив керівник місії GOES-T Рекс Енгельхардт.

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