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На Юпітері зняли бурю, схожу на піцу: видовищні кадри

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Буря на Юпітері - фото 1
Буря на Юпітері / instagram

Космічний апарат NASA Юнона зняв ураган на Північному полюсі Юпітера. Вихрі нагадують піцу пепероні.

Фахівці NASA зібрали інфрачервоні знімки Північного полюса газового гіганта у відео і показали його на сторінці агенства в Instagram. На кадрах можна роздивитися дивовижної структури космічної бурі, яка накрила планету.

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Найвища і найяскравіша температура становить -13°C, а найнижча досягає -83°C. У ролику використані зображення, отримані на основі даних, зібраних приладом JIRAM на борту місії @NASASolarSystem Juno.

Жовті області – тепліші та розташовані глибше в атмосфері Юпітера, а темні – холодніші та розташовані вище.

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