Учені прикріпили до сорок датчики для стеження, але птахи виявилися розумнішими

Австралійські вчені думали, що розробили інноваційний пристрій. Він мав би допомогти їм слідкувати за сороками. Але натомість вони спостерігали, як птахи допомагають один одному ці пристрої знімати.

Початкова мета експерименту була в тому, щоб дізнатися більше про пересування та соціальну динаміку австралійських сорок. Учених цікавило, наскільки далеко вони подорожують, як на їхню поведінку впливають стать і вік, пише Gizmodo.

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Разом із цим науковцям хотілося протестувати нові трекери, схожі на шлейку. Їх закріпили на п'ятьох сороках.

"Птахи перехитрили нас", – сказав Домінік Потвін, орнітолог з Університету Саншайн-Кост.

Протягом 10 хвилин після встановлення п'ятого й останнього трекера, доросла самка без пристрою зайнялася спробами зняти шлейку з молодого птаха, і врешті-решт їй це вдалося.

У наступні кілька годин ситуація повторилася з іншими птахами. На третій день від трекерів були врятовані всі сороки.

Учені назвали таку поведінку ознакою "потенційного альтруїзму" та наголосили, що це перший задокументований випадок рятувальної поведінки серед сорок – коли одна особина допомагає іншій "без очевидної прямої вигоди для рятівника". Така поведінка часто проявляється у мурах, і вона також була зареєстрована у сейшельських очеретівок.

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