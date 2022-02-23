У Чорнобилі зняли потомство коней Пржевальського: кадр з фотопастки

У Чорнобильському заповіднику, що став домом для багатьох видів диких тварин, вирує життя. Днями у об'єктив камери потрапило потомство коней Пржевальського.

Так, фотопастка у Чорнобилі зафіксувала пару коней Пржевальського. Однак у кадр потрапили не дорослі особини, а їхні діти. Знімки опублікували на сторінці заповідника у Facebook.

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"Ми знаємо, що ви любите коней Пржевальського. Але їхні малюки, ніби іграшкові конячки – милота зашкалює. Кадр з фотопастки", – йдеться у підписі до фото.

Коні Пржевальського понад пів століття тому зникли з дикої природи, але знайшли свій притулок у Чорнобильській зоні відчуження. Там їхня популяція поступово зростає. 36 скакунів цього виду завезли у заповідник 15 років тому. У 2018 році поголів'я коней складало уже 110 особин.

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