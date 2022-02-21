Хвилинка добра: як фото туристів можуть допомогти врятувати тварин

Фотографії зебр та китів, які туристи постять у соцмережах, можуть принести несподівану користь. За допомогою цих знімків дослідники планують відстежувати та збирати інформацію про зникаючі види тварин.

Штучний інтелект аналізуватиме фотографії зебр, акул та інших тварин, щоб вчені більше знали про їх переміщення та життя окремих популяцій, пише phys.

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"Ми маємо мільйони зображень тварин, які під загрозою зникнення. Ці знімки зроблено вченими, фотопастками, дронами і навіть туристами. Ці зображення містять безліч даних, які ми можемо отримати та проаналізувати, щоб допомогти захистити тварин та боротися з їх вимиранням", – каже директор Інституту трансляційної аналітики даних в Університеті штату Огайо Таня Бергер-Вольф

Наразі GPS-нашийників і супутникових міток недостатньо, тому на допомогу можуть прийти фотографії туристів. Знімки з подорожей аналізує система Wildbook, яка використовує алгоритми комп'ютерного зору. Wildbook здатна навіть впізнавати окремих особин, наприклад, "розпізнати" кита за формою його хвоста.

Однак інформація про пересування популяцій тварин може бути цікавою не тільки зоологам. Тому перед вченими з Огайо стоїть ще одне важливе завдання – убезпечити Wildbook від браконьєрів.

Як фото туристів можуть допомогти врятувати тварин

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