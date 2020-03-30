Учені придумали, як заряджати смартфони за допомогою Wi-Fi

Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили спосіб збору енергії радіовипромінювання, який може застосовуватися для зарядки графенових акумуляторів.

Примітно, що роль такого "генератора" здатний виконувати звичайний Wi-Fi роутер, а для "дозаправки" гаджета більше не знадобиться кабель – йому досить перебувати в зоні дії бездротової мережі.

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В основі запропонованого методу лежить використання терагерцових електромагнітних хвиль з частотою в діапазоні між мікрохвилями й інфрачервоним випромінюванням. Так звані T-промені виходять практично від усіх предметів, що мають температуру, включаючи людське тіло. Проаналізувавши характер випромінювання, вчені прийшли до висновку, що його можна використовувати в ролі альтернативного джерела енергії. Все, що при цьому потрібно для підзарядки різних гаджетів – спеціальний концентратор, здатний "збирати" зазначені хвилі з подальшим їх перетворенням на електричний струм.

Науковці працюють над альтернативним методом зарядки смартфонів

Дослідники університету зуміли змусити електрони матеріалу рухатися у певному напрямку, а вже після цього конвертувати їх у заряд. В ролі ідеального матеріалу для концентрації випромінювання був запропонований графен. Він має симетричну молекулярну решітку і позбавлений домішок, що дозволяє ефективно перетворювати T-промені на струм при використанні спеціального шару з нітриду бору, який змінює напрямок потоку електронів і призводить до виникнення заряду.

Наразі фізики займаються розробкою прототипу, здатного функціонувати за межами лабораторії. Надалі, за словами творців нової технології, пристрої на її основі зможуть доповнити сонячні панелі і інші "зелені" джерела енергії.

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