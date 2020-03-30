У NASA привітали космічний телескоп Hubble з днем народження: вражаючі фото

Космічне агентство NASA опублікувало яскраві знімки, зроблені телескопом Hubble. Ефектні кадри з'явилися на офіційній сторінці агенства в Instagram.

На знімках зображений Сатурн у незвичайних яскравих кольорах. Також були опубліковані знімки туманностей, величезних галактик-сусідок і інші "чудеса космосу".

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У коментарях представники NASA відзначили, що у 2020 році телескопу виповнюється 30 років. При цьому, він досліджує всесвіт 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Користувачам запропонували дізнатися, яке "дивовижне космічне диво" зняв телескоп в їхній день народження. Також NASA закликало відсвяткувати 30-річчя Хаббла, поділившись результатом за допомогою хештегом #Hubble30.

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