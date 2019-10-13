Учені представили проєкт космічного ліфта

Відправлення вантажів на космічну станцію – задоволення не з дешевих: за посилку вагою в 1 кілограм доведеться викласти близько $ 20 тисяч. Утім, суму можна скоротити до $ 100 – для цього достатньо замінити звичні ракети на ліфт особливої ​​конструкції з базою на Землі чи Місяці.

У вересні випускники Кембридзький університету представили проєкт космічного ліфта.

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Роботу оцінив глава корпорації LiftPort Group Майкл Лейн: він зазначив, що створити такий механізм дійсно можливо із застосуванням сучасних технологій. Концепт установки передбачає, що її основу буде розміщено на екваторі, а кінцевий пункт – на геостаціонарній орбіті, де супутники здатні обертатися з тією ж швидкістю, що і Земля. Вантажі планують транспортувати особливими тросами – стабільність конструкції забезпечить відцентрова сила.

За оцінкою експертів, вартість космічного ліфта може скласти до $ 90 мільярдів. Японська компанія Oboyashi Corporation хоче створити такий пристрій до 2050 року, а китайські інженери націлені на 2045. При цьому вченим ще належить знайти підходящі матеріали для створення тросів, а також розібратися з впливом різких перепадів температур на вантажі і потенційною небезпекою у вигляді космічного сміття й інших об'єктів за межами земної атмосфери.

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