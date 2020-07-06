Користь поцілунків, або три причини цілуватися частіше

За один поцілунок в організмі викидається заспокійлива порція гормонів, що перевищує мінімальну дозу морфію. Сьогодні, у Всесвітній день поцілунків, радимо вам цілуватися якомога більше!

При кожному пристрасному поцілунку спалюється близько 12 кілокалорій. Хвилина цього приємного контакту рівносильна пробіжці на 500 метрів. Всього три поцілунки в день, і цілого кілограма наче й не було.

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Поцілунок гарний для підтримки загального тонусу організму. А взагалі це дійство – потужний терапевтичний засіб, у якого немає ніяких побічних ефектів і протипоказань. Завдяки гормону ендорфіну тривалий пристрасний поцілунок може бути і досить ефективним знеболювальним засобом, наприклад, від головного або зубного болю.

Цілуватися рекомендують і стоматологи. Співробітники Чиказького стоматологічного інституту встановили, що посилене виділення слини, багатої з'єднаннями кальцію і фосфору, охороняє зуби від карієсу.

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