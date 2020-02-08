Учені пояснили, чому дівчина сміється над твоїми жартами

Якщо ви бодай раз гортали жіночі журнали (наприклад, у черзі до стоматолога), то знаєте, що жінки одним з перших пунктів у довгому списку вимог до чоловіка ставлять наявність почуття гумору. Мовляв, сподобатися дівчині має шанси той, хто її розсмішить. Але тут вони відверто лукавлять.

Учені з Університетського коледжу в Лондоні з'ясували нові не вельми неприємні подробиці жіночої психології. Згідно з результатами нейробіологічного дослідження, опублікованого в суто професійному виданні "Вдосконалені підходи до кори головного мозку", жінки вважають смішнішими привабливих чоловіків.

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Тобто фізична привабливість чоловіка буквально застилає дівчині мозок, і їй починає здаватися, що найкрасивіший хлопець на вечірці ще й найбільш дотепний.

Пояснимо на прикладі. Чоловік, який має обличчя Володимира Остапчука і тіло Володимира Остапчука, може жартувати як завгодно плоско і несмішно: якщо він сподобався дівчині на фізичному рівні, їй здаватиметься, що він жартує у сотні разів краще за Сергія Притулу.

І, навпаки, якщо у когось обличчя Сашка Педана і жартує він як Сашко Педан, його шанси розсмішити дівчину плачевно низькі.

Спочатку їй подобаєшся ти, а потім – твої жарти

У принципі, це навіть непогані новини. Адже почуття гумору – матерія ще більш ефемерна, ніж м'язи: його у спортзалі не накачаєш. А отже, можна весь вільний час присвятити накачуванню м'язів. І тоді дівчата будуть сміятися над будь-якими нашими жартами.

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