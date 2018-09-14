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Учені потішили тих, у кого бувають мурашки по шкірі
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Науковці встановили зв'язок між мурашками по шкірі та високим рівнем щастя та здоров'я протягом життя.
Дослідження проведене цього літа під час музичних фестивалів Редінг і Лідс у Великобританії та проходило під керівництвом Метью Сакса з Гарварду та професора Оксфордського університету Робіна Мерфі.
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Експерти дізналися про розбіжності в рівні життя тих, хто відчуває мурашок по шкірі під час прослуховування музики та тих, кому не знайоме це відчуття. Вони оцінювали відповіді 100 добровольців, котрі відвідували концерти з живою музикою. Учені відстежували фізіологічні реакції учасників дослідження з допомогою спеціального монітора.
У результаті з'ясувалося, що ті добровольці, які відчували мурашок, мали більш міцне здоров'я, а також більш високий рівень щастя. За даними дослідження, мурашки по шкірі спостерігалися у 55% учасників експерименту. Здебільшого, це були жінки, які частіше проявляли емоції під час прослуховування живої музики, на відміну від чоловіків.
Учасників, котрі відчували мурашок по шкірі під час фестивалю щонайменше один раз, вважають більш приємними та чуйними співрозмовниками.
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